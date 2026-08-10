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İran'da üst düzey askeri atamalar

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İran dini lideri Mücteba Hamaney’in imzaladığı kararname kapsamında İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve Besic güçleri bünyesinde 6 üst düzey pozisyona atama yapıldı.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in imzaladığı kararname kapsamında İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve Besic güçleri bünyesinde 6 üst düzey pozisyona atama yapıldı.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, silahlı kuvvetler ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yeni atamalar yaptı. Hamaney'in imzaladığı kararname kapsamında Tümgeneral Ali Abdullahi'nin İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Tuğgeneral Kiyumers Haydari'nin ise Genelkurmay Başkanı Yardımcısı olarak atandığı bildirildi.

Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek, DMO Genel Komutanı olarak atandı. Tuğgeneral Mustafa İzedi ise DMO Genel Komutan Yardımcısı görevine getirildi. Tuğamiral Ali Ozmayi DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirilirken, Besic güçlerinin başına ise Hüseyin Taib atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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