İran dini lideri Hamaney: "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Basra Körfezi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam devriminin Basra Körfezi'nde yabancı güçlerin etkisinin kırılmasında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün, zorba güçlerin bölgeye yönelik en büyük askeri yığınak ve saldırıları ile...

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Basra Körfezi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam devriminin Basra Körfezi'nde yabancı güçlerin etkisinin kırılmasında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün, zorba güçlerin bölgeye yönelik en büyük askeri yığınak ve saldırıları ile ABD'nin kendi planındaki utanç verici başarısızlığından iki ay sonra Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Basra Körfezi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, Basra Körfezi'nin yalnızca coğrafi bir alan değil, aynı zamanda bölge halklarının kimliği ve küresel ekonominin temel damarlarından biri olduğunu belirterek, yabancı güçlerin bu stratejik bölge üzerindeki müdahalelerini eleştirdi. Bölgenin tarih boyunca yabancı güçlerin hedefinde olduğunu vurgulayan Hamaney, "Avrupalı ve ABD'li güçlerin yıllar boyunca tekrarlanan saldırıları, bölgede güvensizlik, zarar ve çok sayıda tehdide yol açarken, bu durum dünya güçlerinin Basra Körfezi halklarına yönelik karanlık planlarının sadece bir kısmını yansıtıyor. Bunun son örneği ise büyük şeytanın (ABD) son dönemdeki saldırgan adımları oldu" ifadelerini kullandı.

"İslam devrimi dönüm noktası oldu"

İran halkının tarih boyunca Körfez'in bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar verdiğini belirten Hamaney, "Portekizlilerin bölgeden çıkarılmasından Hürmüz Boğazı'nın özgürleştirilmesine, Hollanda ve İngiliz sömürgeciliğine karşı verilen mücadelelere kadar uzanan süreçte en büyük bedeli İran milleti ödedi. İslam devrimi ise Basra Körfezi'nde yabancı güçlerin etkisinin kırılmasında bir dönüm noktası oldu. Bugün, zorba güçlerin bölgeye yönelik en büyük askeri yığınak ve saldırıları ile ABD'nin kendi planındaki utanç verici başarısızlığından iki ay sonra Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

"Bölgenin geleceği ABD'siz olacak"

Bölge ülkelerinin artık farklı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirten Hamaney, "ABD'nin Basra Körfezi topraklarındaki varlığı ve yerleşimi, bölgedeki en büyük güvensizlik kaynağıdır. ABD'nin zayıf üsleri, bırakın bölgedeki müttefiklerine güvenlik sağlamayı, kendi güvenliğini dahi sağlayabilecek kapasiteden yoksundur. Basra Körfezi'nin parlak geleceği ABD'siz ve bölge halklarının ilerleme, huzur ile refahına hizmet eden bir gelecek olacaktır. Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki komşularımızla ortak kaderi paylaşıyoruz. Binlerce kilometre öteden açgözlülükle burada fitne çıkaran yabancıların ise bu sularda yeri yoktur. Onları yeri olsa olsa suların derinliklerindedir. İran'ın izlediği direniş stratejileri ve politikalarıyla elde edilen bu başarılar, yeni bir bölgesel ve küresel düzenin başlangıcı olacaktır" dedi.

Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim vurgusu

Hamaney, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir yönetim anlayışının hayata geçirileceğini belirterek, "İran milleti, sahip olduğu tüm bilimsel, teknolojik ve savunma kapasitesini ulusal bir değer olarak koruyacaktır. Hürmüz Boğazı üzerindeki yönetim yetkimizi etkin şekilde kullanarak Basra Körfezi'nde güvenliği sağlayacak ve düşmanların bu Körfezi istismar etmesine son vereceğiz. Hürmüz Boğazı'nda uygulanacak yeni hukuki düzenlemeler ve yönetim anlayışı, bölge halkları için huzur ve kalkınmayı beraberinde getirecek ve ekonomik getirileri de toplumda memnuniyet oluşturacaktır" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
