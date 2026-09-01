İran: ABD saldırılarına MQ-9 düşürerek karşılık verdik

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD, kör ve çaresiz saldırılarında sivil bölgeler dahil olmak üzere birçok bölgeyi bombaladı. DMO saldırganlara pişman edici karşılıklar vermeye başladı, ilk eylem olarak ise yeni hava savunma sistemlerini kullanarak işgalci Amerikan ordusuna ait 50. MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdü" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına karşılık vermeye başladıklarını bildirdi. DMO tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin hava saldırılarında sivil bölgeleri de hedef aldığı belirtilerek, "ABD, kör ve çaresiz saldırılarında sivil bölgeler dahil olmak üzere birçok bölgeyi bombaladı. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sıkılaştırdı ve savaşçıların yabancı kuvvetlere karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını güçlendirdi" denildi.

Açıklamada, "DMO, saldırganlara pişman edici karşılıklar vermeye başladı, ilk eylem olarak ise yeni hava savunma sistemlerini kullanarak işgalci Amerikan ordusuna ait 50. MQ-9 İHA düşürdü" ifadelerini kullandı.

Sirik kenti yakınlarında düğüne saldırı: 4 ölü

İran basınında yer alan haberlerde, ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti yakınlarında dağlık bir bölgede düzenlenen düğün etkinliğine saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD saldırıları nedeniyle İran'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki Çabahar kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD saldırılarında ayrıca, İran'ın Kirman eyaletindeki Ciruft Havalimanı'nın da hedef alındığı aktarıldı. Kirman eyaleti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tesiste durumun kontrol altında olduğu, altyapıda hasar oluşmadığı ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı