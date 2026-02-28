Haberler

İran Devrim Muhafızları: "Sadık Vaad 4 operasyonu kapsamında ABD üsleri ve İsrail hedef alındı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5'inci Filo Karargahı ile Katar ve BAE'deki üslerini hedef alan 'Sadık Vaad 4' operasyonunu başlattığını açıkladı. Saldırıların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaad 4" operasyonu kapsamında Bahreyn'deki ABD 5'inci Filo Karargahı, Katar ve BAE'deki ABD üsleri ile İsrail'e ait askeri ve güvenlik noktalarının füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu. Saldırıların sürdüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak "Sadık Vaad 4" operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Yayımlanan bildiride, Bahreyn'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 5'inci Filo Karargahı'nın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi. Bahreyn'in yanı sıra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üslerinin de hedef alındığı kaydedildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonun ilk aşamasında bölgedeki ABD üsleri ile İsrail'e ait askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediği ifade edildi. Ayrıca saldırıların ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik "saldırganlığına" karşılık gerçekleştirildiği belirtilerek İran Silahlı Kuvvetleri'nin füze ve İHA operasyonlarının sürdüğü, ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı. - TAHRAN

