Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD uçak gemisini hedef alan paylaşım

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD uçak gemisini hedef alan paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Washington-Tahran hattında gerilim tırmanırken Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef alan bir görsel paylaştı. Geminin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı ve ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği görselde, Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine de yer verildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALAN PAYLAŞIM

Paylaşımda, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarında sık sık tehdit unsuru olarak gündeme getirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı görsel yer aldı.

Paylaşımda, uçak gemisine isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği, denize saplanmış kılıç figürlerinin öne çıktığı görüldü.

AYETE DE YER VERİLDİ

Görselde ayrıca Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine yer verildi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde;

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD uçak gemisini hedef alan paylaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat

Sidiki Cherif imzayı attı! Transfer videosundaki sözlere dikkat