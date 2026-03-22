İran'dan muhtemel kara operasyonuna sert uyarı: "Karşılık sert olacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Kerimi, ülkenin batı ve kuzeybatı bölgelerinde konuşlu birlikleri ziyaret etti.

MUHTEMEL KARA OPERASYONUNA SERT UYARI: KARŞILIK SERT OLACAK

Kerimi, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada İran'a yönelik muhtemel bir kara harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tuğgeneral Muhammed Kerimi, "Kara Kuvvetleri birlikleri, ülke sınırlarına yönelik saldırganlara karşı kararlı bir şekilde karşılık vermek üzere en üst düzeyde moral ve operasyonel hazırlık içindedir. Herhangi bir saldırgan girişim, güçlü bir yanıtla karşılık bulacak ve her düzeydeki saldırgana yönelik müdahale son derece hızlı ve sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

KARA HAREKATI İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemde İran'a yönelik sertleşen açıklamaları, kara harekatı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Trump, İran'a yönelik askeri baskının artırılacağını ve gerekli görülmesi halinde daha geniş çaplı adımlar atılabileceğini belirtirken, Netanyahu ise İran'daki mevcut yapının tamamen ortadan kaldırılması için operasyonlarda "kara boyutunun da gerekli olabileceğini" dile getirdi. Bu açıklamalar, İsrail'in tek başına ya da ABD ile birlikte sınırlı bir kara operasyonu seçeneğini değerlendirdiği yönünde yorumlara neden oldu.

Son haftalarda İran'ın askeri ve enerji altyapısına yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması, çatışmanın kapsamının genişlediğine işaret ederken, muhtemel bir kara operasyonunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlar, doğrudan bir kara harekatının yüksek maliyet ve bölgesel yayılma riski taşıdığına dikkat çekiyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

