İran Devrim Muhafızları ABD'ye savaşın coğrafyasını değiştirecekleri uyarısında bulundu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'ye gözdağı verdi. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre; ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirten Muhibbi, "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" dedi. DMO'nun yeni hedeflere odaklanabileceğini aktaran Muhibbi, "Hedeflerimiz eskisiyle aynı olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı. Muhibbi, DMO'nun uzun vadeli bir savaşa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı