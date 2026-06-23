İran'ın BM Temsilcisi Bahreyni: 'Trump'ın tehditleri, İsviçre görüşmelerini tehlikeye atıyor'

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin İsviçre görüşmelerini tehlikeye attığını belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, ABD ile devam eden görüşmelere ve Lübnan'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahreyni, dün teknik düzeyde "çok verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Bahreyni, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili konuları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde çalışma grupları kurulacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ana görüşmelerin İran ve Umman arasında yapılacağını vurgulayan Bahreyni, paralel görüşmelerin ise mutabakat zaptına taraf olan ülkelerle başlayacağını söyledi. Bahreyni ayrıca İsrail'in ABD ile varılan mutabakat zaptını "Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmak da dahil olmak üzere herhangi bir biçimde ihlal etmesi" halinde İran'ın karşılık vereceğini ifade etti.

"Trump'ın tehditleri görüşmeleri tehlikeye atıyor"

Bahreyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden tehditlerinin İsviçre'deki görüşmeleri ciddi şekilde tehlikeye attığını dile getirdi. Bahreyni, Washington yapıcı bir şekilde müzakereye hazır olduğunu gösterdiği sürece İran'ın ABD ile müzakerelere devam edeceğini vurguladı. Bahreyni, tarafların nükleer konuya geçmeden önce mutabakat zaptının tüm maddeleri üzerinde bir çözüme ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

"İran, dondurulmuş varlıklarının nasıl kullanılacağına karar verecek tek ülke"

Bahreyni ayrıca dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının ardından bunların nasıl kullanılacağına yalnızca Tahran'ın karar vereceğini söyledi. Bahreyni, "İran, dondurulmuş varlıklarının ne yapılacağına karar verecek tek ülkedir ve bu varlıklar serbest bırakılacaktır. (ABD'nin) Bu yöndeki iddialarını reddediyorum. Başka herhangi bir ülkenin bu kararlar veya süreçler üzerinde etkisinin olması söz konusu olamaz" dedi.

İran'ın dondurulmuş varlıklarının nasıl kullanılacağına ilişkin çözüm önerisi sunulmuştu

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance yaptığı son açıklamada, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD ürünleri satın almak için kullanılmasına yönelik bir teklifin ortaya atıldığını söylemişti. Vance, "Jared Kushner, Katarlılarla birlikte çok ilginç bir çözüm önerdi. Eğer İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakılırsa, bu süreç üzerinde bizim de Katarlıların da onayı olacak. Bu para, İran halkının yararına ABD soya fasulyesi, ABD mısırı ve ABD buğdayı satın almak için kullanılacak" demişti.

Trump'ın tehditleri

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü görüşmeler başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İran, (Hizbullah'ı kastederek) Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta daha da sert" ifadelerini kullanmıştı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı