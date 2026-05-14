İran'dan Netanyahu'nun gizli BAE ziyaretine sert tepki: "İsrail ile işbirliği yapanlar hesap verecek"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesini eleştirerek, bu durumu 'aptalca bir kumar' olarak nitelendirdi. Arakçi, İsrail ile gizli işbirliği yapmanın affedilemeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılar devam ederken gizlice BAE'yi ziyaret ederek ülkenin devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünün açıklanmasına İran cephesinden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran güvenlik birimlerinin söz konusu gelişme hakkında daha önce İran yönetim kademesini bilgilendirdiğini vurgulayarak, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez" değerlendirmesinde bulundu. İsim vermeden BAE'yi eleştiren Arakçi, "İsrail ile işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek" dedi.

Netanyahu'nun BAE'e gizli ziyaret gerçekleştirdiği açıklanmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu sırasında gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice BAE'ye giderek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" denilmişti. Ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detaylı bilgi paylaşılmamıştı. - TAHRAN

