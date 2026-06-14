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İran'dan ABD'ye İsrail tepkisi: "Rejime yeşil ışık yakarak hiçbir kazanım elde edemezsiniz"

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İran Başmüzakerecisi Galibaf, İsrail'in Lübnan'daki Dahiye saldırısına tepki göstererek ABD'yi suçladı ve tehditler savurdu.

İran Başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırıya tepki göstererek, "Siyonistlerin Dahiye'ye yönelik saldırısı bir kez daha gösterdi ki, Amerika ya kendi taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değil ya da bunu yapabilecek kapasiteden yoksundur. Rejime yeşil ışık yakarak hiçbir kazanım elde edemezsiniz" dedi.

İran'dan İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırıya tepki geldi. İsrail ordusunun saldırı hakkında bilgilendirdiği ABD'ye mesaj gönderen İran Başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Siyonistlerin Dahiye'ye yönelik saldırısı bir kez daha gösterdi ki, Amerika ya kendi taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değil ya da bunu yapabilecek kapasiteden yoksundur" dedi.

Galibaf, "Rejime yeşil ışık yakarak hiçbir kazanım elde edemezsiniz. Kötü polis-iyi polis oyunu artık geçerliliğini yitirmiştir. Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradesine ve kapasitesine sahip değilseniz, yolu sürdürmekten söz etmek mümkün değildir" ifadeleriyle üstü kapalı bir tehditte bulundu.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada Dahiye saldırısının "karşılıksız kalmayacağı" bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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