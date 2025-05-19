İran'dan İngiltere'ye Casusluk Tepkisi

İran'dan İngiltere'ye Casusluk Tepkisi
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İran Dışişleri Bakanlığı, Londra'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan 3 İran vatandaşının ardından İngiltere'nin Tahran maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Bakanlık, tutuklamaların asılsız olduğunu belirterek İngiliz hükümetinden açıklama talep etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, 3 İran vatandaşının Londra'da "casusluk" yaptıkları suçlamasıyla tutuklanmalarının ardından İngiltere'nin Tahran'daki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

İran ile İngiltere arasında "casusluk" gerginliği yaşanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü 3 İran vatandaşının Londra'da çıkartıldıkları mahkemede "Tahran yönetimi için casusluk yaptıkları" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Bakanlık, "Birkaç İran vatandaşının şüpheli ve gerekçesiz şekilde İngiltere'de tutuklanması, kendilerine yöneltilen asılsız suçlamalar ve İran hükümetine karşı öne sürülen temelsiz iddialar üzerine, İngiltere Büyükelçisinin yokluğunda görev yapan İngiltere'nin Tahran'daki Maslahatgüzarı, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 3. Dairesi Başkanı Şehram Kazizade, tarafından gerçekleştirildi" denildi.

Kazizade'nin Tahran'ın söz konusu tutuklamalara ve hükümete yöneltilen asılsız suçlamalara karşı protestosunu resmi olarak ilettiği aktarılan açıklamada, "İngiliz hükümetinden İran vatandaşlarının tutuklanmasının yasal dayanağı ve gerekçesine ilişkin bir açıklama talep etti" ifadeleri kullanıldı.

"Bu tür eylemler, İran'a siyasi baskı uygulamayı amaçlayan motivasyonlarla yapılıyor"

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi devlet medyasına yaptığı açıklamada, "Bu tür eylemlerin, İran'a siyasi baskı uygulamayı amaçlayan motivasyonlarla yapıldığı görülüyor. Bu uygunsuz eylemlerin sonuçlarından İngiliz hükümeti sorumlu olacaktır" dedi.

Londra polisi, 3 Mayıs'ta 7 İran vatandaşını gözaltına almıştı

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 3 Mayıs'ta iki ayrı operasyonda 7 İran vatandaşını gözaltına almıştı. Terör suçları şüphesiyle gözaltına alınan 4İranlı serbest bırakılırken, İran'a ait olduğu iddia edilen bir istihbarat servisine yardım etmeye yönelik eylemlerde bulunmakla suçlanan 3 kişi cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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