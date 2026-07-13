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İran: "ABD ile yapılacak herhangi bir işbirliği veya lojistik destek savaş eylemi olarak değerlendirilecek"

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İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı yönetme girişimlerine karşı çıkarak, bu yöndeki her türlü işbirliğini savaş eylemi olarak değerlendireceğini duyurdu. Trump'ın 'boğazın koruyucusu oluruz, karşılığında ödeme alırız' sözlerine sert yanıt veren İran ordusu, bölgede savaşın yayılması halinde tüm ülkelerin etkileneceği uyarısında bulundu.

İran tarafından yapılan açıklamada, ABD ile yapılacak herhangi bir işbirliği veya lojistik desteğin İran'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine karşı bir savaş eylemi olarak değerlendirileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Fox & Friends" programına yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmalı" demişti. Trump'ın açıklamasına yanıt İran ordusundan geldi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Daha önceki uyarıların ardından, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" denildi. İran silahlı kuvvetlerin, İran'ın belirlediği rotaların dışında ve İran'ın izni olmadan ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin geçişine yönelik her türlü aksaklık veya güvensizlik durumuyla kararlı bir şekilde başa çıkacağı aktarılan açıklamada ABD ile yapılacak herhangi bir işbirliği veya lojistik desteğin İran'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine karşı bir savaş eylemi olarak değerlendirileceği kaydedildi. Açıklamada, "Savaş bölgede yayılırsa, savaşın alevleri bölgedeki tüm ülkeleri saracaktır" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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