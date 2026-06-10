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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi: "ABD, ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor"

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin çelişkili mesajlar ve ateşkes ihlalleriyle diplomatik sürece zarar verdiğini belirterek, gerekirse askeri güç kullanılacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin ülkeye yönelik son saldırısına ilişkin, "ABD çelişkili mesajlar, sık sık değişen pozisyonlar ve taleplerin yanı sıra ateşkesi tekrar tekrar ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Bekayi, "Herhangi bir müzakere veya diplomatik süreci ilerletmek için asgari düzeyde bir alana ihtiyaç vardır. Maalesef ABD çelişkili mesajlar, sık sık değişen pozisyonlar ve talepler ve sık sık ateşkes ihlalleriyle bu sürece zarar veriyor. Siyonist rejim de Lübnan'daki ateşkesi sık sık ihlal ederek bu sürece zarar veriyor. Herhangi bir diplomatik süreç, güç kullanımı ve hukuksuz eylemlerden zarar görür" ifadelerini kullandı. Diplomasi ve askeri gücün ayrı konular olmadığını, birlikte İran'ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumanın bir aracı olduğunu belirten Bekayi, "Gerekirse silahlı kuvvetlerimiz düşmana karşılık verecektir. Gece yaşananlar, İran'ın cesur silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunmaktan çekinmeyeceğini gösterdi" şeklinde konuştu. Bekayi, "Gerekirse diplomasi araçları, gerekirse de askeri güç kullanarak ülke savunacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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