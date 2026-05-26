İran: "ABD son 48 saat içinde ateşkesi ağır şekilde ihlal etti"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini ve saldırgan eylemlerden ABD'yi sorumlu tuttuğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi açık şekilde ihlal etmiştir. İran, bu saldırgan ve gerekçesiz eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçlardan ABD rejimini sorumlu tutmaktadır" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin dün Hürmüzgan eyaletinde düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesten bu yana yasa dışı ve gerekçesiz eylemlerini sürdürerek, özellikle İran ticari gemilerine yönelik çok sayıda deniz haydutluğu girişiminde bulunmaktadır. Son 48 saat içinde ise Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi açık şekilde ihlal etmiştir. İran, bu saldırgan ve gerekçesiz eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçlardan ABD rejimini sorumlu tutmaktadır" denildi. Açıklamada, "Bu saldırgan eylemlerin, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen mevcut diplomatik süreçle eş zamanlı gerçekleşmesi, ABD yönetiminin kötü niyetini bir kez daha ortaya koydu. Bu saldırgan eylemlerden doğacak tüm sonuçların sorumluluğu ABD'ye aittir. Hiç şüphesiz İran, hiçbir düşmanca girişimi cevapsız bırakmayacak ve İran'ın varlığını savunma konusunda en küçük bir tereddüt göstermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Gece saatlerinde saldırı düzenlenmişti

ABD ordusu, dün gece İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde saldırı düzenlemişti. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için bugün güney İran'daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi. Hedefler arasında füze üsleri ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri vardı. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında itidalli davranarak güçlerini savunmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
