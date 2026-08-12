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İran'dan Ateşkes Uzatma İddialarına Yalanlama

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Adı açıklanmayan İranlı kaynak, ABD ve İran’ın ateşkesin süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamayı yalanlayarak taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi.

Adı açıklanmayan İranlı kaynak, ABD ve İran'ın ateşkesin süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamayı yalanlayarak taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi.

ABD ve İran'ın, İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında 17 Ağustos'ta süresi dolacak 60 günlük ateşkesin süresinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Açıklamadan kısa bir süre sonra İran tarafından açıklama geldi. İranlı üst düzey yetkili, İran ile ABD arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi. Adı açıklanmayan İranlı kaynak, Tahran'ın anlaşmanın bir başlangıç tarihi olmadığı ve bu nedenle uzatılacak bir durumun da bulunmadığı bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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