Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
İstanbul Mısır Çarşısı'nda bir restoranda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü

İran'da İHA gemisi "Şehit Bakıri" Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasına teslim edildi

İran'da İHA gemisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da düzenlenen askeri törende, İran tarafından geliştirilen çok amaçlı insansız hava aracı (İHA) gemisi "Şehit Bakıri", Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasına teslim edildi.

İran'da düzenlenen askeri törende, İran tarafından geliştirilen çok amaçlı insansız hava aracı (İHA) gemisi "Şehit Bakıri", Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasına teslim edildi.

İran donanmasına yeni bir gemi daha katıldı. Hürmüzgan eyaletinde düzenlenen askeri törende, İran tarafından geliştirilen çok amaçlı insansız hava aracı (İHA) gemisi "Şehit Bakıri", Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasına teslim edildi. Törene, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri katıldı. Savaş gemisinin 2 bin 100 ton ağırlığında, 240 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğinde olduğu belirtildi. Geminin 180 metre uzunluğundaki pistinde İHA'ların iniş-kalkış yapabildiği kaydedildi.

"Gemi, 1 yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan okyanus ötesinde görev yapabilecek şekilde tasarlandı"

Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "deniz kuvvetlerini güçlendirme" talimatı doğrultusunda Şehit Bakıri savaş gemisinin inşa edildiğini belirtti. Tengsiri, "Gövdesinde birçok İHA ve helikopter taşıyabilen Şehit Bakıri adlı savaş gemisi, bir yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan okyanus ötesinde görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Aynı zamanda İHA'ların, helikopterlerin ve donanmadaki diğer gemiler ile birlikte orta ve kısa menzilli hava savunma sistemlerinin yakıt ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki gücümüzü artıracağız"

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ise, İran donanmasının Umman Denizi ve Basra Körfezi'ndeki gücünü artıracağını söyleyerek, "Yabancı güçler, İran kara sularında varlık gösteriyorsa biz de uluslararası kanunlara uygun bir şekilde bu bölgedeki gücümüzü artıracağız. Silahlı Kuvvetlerin görevi, ülkenin sürekli güvenliği ile muhtemel bir savaşı engelleyecek caydırıcılığı sağlamak ve savaş olması durumunda kesin zaferi elde etmektir. Şehit Bakıri savaş gemisi, Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir parçası olan Deniz Kuvvetlerinin güç kazanması adına atılmış bir adımdır" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
img

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Yeni transfer haftalarca yok! Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber

Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.