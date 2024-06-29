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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Reformist Aday Önde Gidiyor

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İran'da yapılan 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde gidiyor. Şu ana kadar oyların yüzde 43.5'ini alan Pezeşkiyan, muhafazakar aday Said Celili'yi geride bırakmış durumda.

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre şu ana kadar oyların yüzde 43.5'ini alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan yarışı önde götürürken, muhafazakar aday Said Celili ise yüzde 37.7 oyla ikinci sırada yer alıyor.

İran'da dün gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oy sayımı sürüyor. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar açılan 19 milyon 69 bin 714 oyun sayıldığı duyuruldu. Resmi olmayan sonuçlarına göre reformist aday Mesut Pezeşkiyan 8 milyon 302 bin 577 oyla seçimi yüzde 43.5 ile önde götürürken, muhafazakar aday Said Celili ise 7 milyon 189 bin 756 oy alarak yüzde 37.7 le ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 14 oy ile Muhammed Bakır Kalibaf, yüzde 0.8 oy oranıyla Mustafa Purmuhammedi bulunuyor.

Adaylar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar kanattan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ile Reformist cepheden Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan tek aday olarak yarışıyor.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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