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Pezeşkiyan'ın ABD ile varılan mutabakat zaptını imzaladığı anların fotoğrafı paylaşıldı

Pezeşkiyan'ın ABD ile varılan mutabakat zaptını imzaladığı anların fotoğrafı paylaşıldı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını resmen imzaladı. ABD Başkanı Trump ise belgeyi Fransa'da imzalamıştı. Taraflar kalıcı barış için yarın İsviçre'de bir araya gelecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile varılan mutabakat zaptını imzaladığı anların fotoğrafı yayınlandı.

ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptı, her iki ülke lideri tarafından resmen imzalandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın mutabakat zaptını imzaladığı anların fotoğrafı paylaşıldı.

Trump, Fransa'da imzalamıştı

Abd Başkanı Donald Trump'ın ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda bir araya geldiği yemek sırasında mutabak zaptını imzaladığı görülmüştü. Müzakere ekiplerinin kalıcı barışa ulaşmak üzere yarın İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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