Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: "Cevapsız kalmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ile ilgili olarak, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney'in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi. ABD ve İsrail'in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca 40 günlük yasın yanı sıra 7 günlük resmi tatil ilan etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı