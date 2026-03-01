Haberler

Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: "Cevapsız kalmayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine dair yaptığı açıklamada, suçun faillerinin cezalandırılacağına dair sert ifadeler kullandı ve ABD ile İsrail'in buna bedel ödeyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ile ilgili olarak, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney'in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi. ABD ve İsrail'in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca 40 günlük yasın yanı sıra 7 günlük resmi tatil ilan etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Korkulan oldu! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor

Cumhur İttifakı ortağından hükümete İran çağrısı
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Ali Hamaney kimdir?

Yıllardır İran'ın 1 numaralı ismiydi! Ali Hamaney kimdir?