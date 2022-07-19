İran Cumhurbaşkanı: 'İki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılmasını iki taraf da vurguladı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika