İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı / Politika