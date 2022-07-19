İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi İran Politika Haberler

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