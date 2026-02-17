Haberler

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki İran karşıtı eylemler ve uluslararası hukuka aykırı tutumlar nedeniyle Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann'ı bakanlığa çağırdı. Açıklamada Almanya'daki eylemler kınanarak, bu durumun uluslararası hukuk açısından sorumluluk doğurabileceği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki "İran karşıtı eylem ve faaliyetler" gerekçesiyle Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

İran, Almanya'daki "İran karşıtı hareketlilik" ve Alman yetkililerin "uluslararası hukuka aykırı" tutumları gerekçesiyle Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Dittmann'a Almanya'daki İran karşıtı eylem ve faaliyetlerin, özellikle de "şiddet yanlısı ve terörist unsurlar ile grupların barındırılması ve desteklenmesinin" kınandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu tutum ve eylemlerin uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı ile çeliştiği vurgulanarak, bu durumun Almanya'nın uluslararası hukuk açısından sorumlu tutulmasına yol açacağı kaydedildi.

Almanya Büyükelçisi Dittmann'ın ise İran'ın itirazını ve mesajlarını en kısa sürede Berlin'e ileteceğini aktardığı bildirildi.

Münih'te İran karşıtı protesto

Almanya'nın Münih kentinde 14 Şubat'ta devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi'nin çağrısıyla İran karşıtı geniş katılımlı bir protesto düzenlenmişti. 62'nci Münih Güvenlik Konferansı ile eş zamanlı gerçekleştirilen gösteriye Alman polisinin değerlendirmesine göre yaklaşık 200-250 bin kişi katılmış, protestocular İran'daki rejim karşıtı hareketlere destek sloganları atarak demokrasi ve insan hakları çağrısı yapmıştı. Gösteride konuşan Rıza Pehlevi ise uluslararası kamuoyuna İran'daki protestolara destek çağrısında bulunarak, dünya liderlerini İran halkıyla dayanışma içinde olmaya davet etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu