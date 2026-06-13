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İran Dışişleri Bakanlığı: "ABD ile mutabakat zaptı yarın imzalanmayacak"

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile çatışmanın çözümüne ilişkin mutabakat zaptının yarın değil, önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini açıkladı. Pakistan Başbakanı'nın 24 saat içinde sonuçlanabileceği yönündeki paylaşımına yanıt veren Bekayi, imza tarihi konusunda yorum yapılmaması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile çatışmanın çözümüne ilişkin mutabakat zaptının yarın imzalanmayacağını, ancak önümüzdeki günlerde imzalanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Washington ile Tahran arasındaki mutabakat zaptının 24 saat içinde sonuçlanabileceği yönündeki paylaşımının ardından İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının yarın imzalanmayacağını belirtti. Mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin bulunduğunu belirten Bekayi, imza tarihi konusunda herhangi bir yorum yapılmaması gerektiğini vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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