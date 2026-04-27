Irak'ta yeni Başbakan adayı Ali el-Zeydi oldu

Irak'ta Şii siyasi tarafların çatısı altında birleştiği Koordinasyon Çerçevesi, başbakanlığa aday olarak Ali el-Zeydi'yi gösterdi. Mevcut Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve ABD'nin karşı çıktığı Nuri el-Maliki ise adaylıktan çekildi.

Irak'ta geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlık adayı için anlaşmazlıkların sürdüğü Şii siyasi tarafları çatısı altında toplayan Koordinasyon Çerçevesi, bugün yaptığı toplantının ardından başbakanlık adayı konusunda uzlaşma sağladı. Koordinasyon Çerçevesi'nin yeni başbakan adayı Ali el-Zeydi oldu. Koordinasyon Çerçevesi tarafından yapılan açıklamada, mevcut Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve ABD'nin karşı çıktığı Hukuk Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'nin adaylıktan çekilme kararı aldığı ve bu kararın takdir edildiği belirtildi. Başkent Bağdat'taki hükümet sarayının devlet kurumlarının sürekliliğini ve halkın iradesinden doğan yürütme gücünü temsil ettiği vurgulanan açıklamada, Başbakan Sudani hükümetinin yaklaşık üç buçuk yıllık görev süresi boyunca ekonomik, bölgesel ve uluslararası zorluklara karşı "sorumlu ve milli bir performans" sergilediği ifade edildi. Açıklamada, özellikle kalkınma alanında kaydedilen ilerleme ve son parlamento seçimlerinde görülen yüksek katılımın vatandaşların siyasi ve seçim sistemine olan güveninin yeniden tesis edildiğinin göstergesi olduğu kaydedildi.

Sudani ve Maliki'nin yeniden aday olmaktan vazgeçmesinin "tarihi ve sorumlu bir duruş" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu adımın siyasi tıkanıklığın aşılması ve ülkenin yüksek çıkarlarının korunmasına katkı sağladığı belirtildi. Açıklamada, Ali el-Zeydi'nin başbakan adayı olarak belirlenmesinin parlamentodaki en büyük blok olma niteliği taşıyan Koordinasyon Çerçevesi'nin anayasal hakkı kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

ABD el-Maliki'nin adaylığına karşı çıkmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, el-Maliki'nin başbakanlığa adaylığına karşı çıkmış ve eski başbakanın yeniden başbakan olması halinde ABD'nin Irak'a desteğini sürdürmeyeceğini belirtmişti. Buna karşılık el-Maliki, adaylığının geri çekilmesine ilişkin kararın kendisini aday gösteren siyasi blok tarafından alınması halinde buna açık olduğunu ifade etmişti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı