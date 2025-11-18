Irak'ta Genel Seçimlerin Resmi Sonuçları Açıklandı

Irak'ta 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma İttifakı, 46 sandalyeyle birinci oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma İttifakı, 1 milyon 317 bin 446 oy alarak 329 sandalyeli parlamentoda 46 sandalye kazandı. Eski Meclis Başkanı Sünni lider Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi ise 945 bin 154 oy ile 36 sandalye elde ederek ikinci oldu. Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 808 bin 199 oy ile 29 sandalyeye ulaşarak üçüncü sırada yer aldı. Şii lider Kays el-Hazali liderliğindeki Sadikun Hareketi 685 bin 941 oy, 28 sandalye kazandı.

Diğer partilerin aldığı oy sayıları ile kazandıkları sandalye dağılımı şöyle oldu:

Şii lider Kays el-Hazali liderliğindeki Sadikun Hareketi 685 bin 941 oy, 28 sandalye

Hadi el-Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü 556 bin 122 oy, 19 sandalye

Ammar Hekim liderliğindeki Devlet Güçleri Koalisyonu 513 bin 233 oy, 18 sandalye

Sünni lider Müsanne el-Samaryi'nin başkanlığındaki Azim Koalisyonu: 483 bin 87 oy, 16 sandalye

Sünni lider Hamis el-Hançer liderliğindeki Egemenlik İttifakı 315 bin 822 oy, 9 sandalye

İşraket Kanun 199 bin 224 oy, 8 sandalye

Irak Esas Koalisyonu 274 bin 711 oy, 7 sandalye

Tasmim Koalisyonu 174 bin 97 oy, 7 sandalye

Hukuk Hareketi 230 bin 481 oy, 6 sandalye

Hasim Hareketi 244 bin 783 oy, 6 sandalye

Hizmetler Koalisyonu 190 bin 571 oy, 5 sandalye

Irak Müjde Listesi: 211 bin 45 oy, 4 sandalye

Daha Güzel Vasıt Listesi 105 bin 934 oy, 4 sandalye

Anbar Kimliğimizdir Listesi 128 bin 161 oy, 3 sandalye

Musul Ahalisindir Listesi 111 bin 5 oy, 3 sandalye

Cemahir 104 bin 549 oy, 3 sandalye

Kıyam Koalisyonu 97 bin 507 oy, 3 sandalye

Tefavvuk Koalisyonu 84 bin 180 oy, 2 sandalye

Sumeriyon Hareketi 66 bin 451 oy, 2 sandalye

Türkmen Cephesi 66 bin 175 oy, 2 sandalye

Birleşik Selahaddin Listesi 65 bin 619 oy, 1 sandalye

Fav-Zaho Listesi 64 bin 217 oy, 1 sandalye

Arap Projesi 54 bin 483 oy, 1 sandalye

Arap İttifakı 53 bin 39 oy, 1 sandalye

Selahaddin'de Ortaklığımız Listesi: 50.892 oy - 1 sandalye

Ulusal Kimlik Listesi: 50.049 oy - 1 sandalye

Ezidi Davası Koalisyonu: 49.197 oy - 1 sandalye

Önce Diyala Listesi: 30.412 oy - 1 sandalye

Sabitun Hareketi: 30.412 oy - 1 sandalye

İdrak Hareketi 28 bin 483 oy, 1 sandalye

Devlet Destek Bloğu 21 bin 608 oy - 1 sandalye

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) KDP birinci oldu

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 1 milyon 109 bin 934 oy, 27 sandalye ile IKBY'de sandıktan birinci çıktı. Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 624 bin 187 oy, 18 sandalye ile ikinci oldu. Ulusal Tutum Akımı 156 bin 932 oy, 5 sandalye, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) 166 bin 904 oy, 4 sandalye, Yeni Nesil Hareketi 139 bin 186 oy, 3 sandalye, İslami Cemaat (Komel) 49 bin 748 oy, 1 sandalye elde etti.

Mevcut hükümet "geçici hükümete" dönüştürüldü

Irak Federal Mahkemesi, mevcut meclisin çalışmalarını sonlandırma ve hükümeti görevlerini sınırlı şekilde yürüten "geçici hükümete" dönüştürme kararı aldı.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni meclisi belirlemek için yapılan genel oy verme günü, mevcut milletvekillerinin görev süresinin sona erdiği anlamına gelmektedir. Bu tarihten itibaren meclisin yasa çıkarma ve yürütme organını denetleme yetkisi fiilen sona ermiştir. Bu durumla birlikte Bakanlar Kurulu'nun yetkileri de tam yetkiden çıkarak işlemlerle sınırlı günlük işleyişi yürütecek Geçici Hükümet olarak belirlenmiştir" denildi. - BAĞDAT