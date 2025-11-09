Irak'ta Genel Seçim Öncesi Güvenlik Güçleri ve Göçmenler Özel Oylamaya Katıldı

Irak'ta salı günü yapılacak genel seçim kapsamında, halka açık oy verme işlemlerinden önce, güvenlik güçleri, mahkumlar ve göçmenler için yapılan özel oylama bugün saat 07.00 itibarıyla başladı.

Irak'ta Salı günü yapılması planlanan genel seçim öncesinde özel oylama yapılıyor. Halka açık oy verme işlemlerinden 2 gün önce yapılan özel oylamada tüm güvenlik güçleri, göçmenler ve mahkumlar saat 07.00 itibarıyla sandık başına gidiyor. Ülke genelinde düzenlenen 6. dönem parlamento seçimlerinin özel oylama süreci 18.00'e kadar sürecek. Özel oylamada, toplam 1 milyon 313 bin 980 güvenlik gücü, 809 seçim merkezinde ve 4 bin 501 sandıkta oy kullanacak. Ayrıca, 26 bin 538 göçmenin oy kullanması için 27 seçim merkezinde, 97 sandık kuruldu.

"Yeni hükümetten beklentimiz, halka daha fazla hizmet sunmasıdır"

Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Özel oylama sonuçları, oy verme işleminin bitiminden 24 saat sonra ilan edilecektir" denildi.

Oy kullanma işleminin gayet rahat ve sorunsuz geçtiğini belirten seçmen, "Oyumuzu özgürce kullandık. Oy verme süreci çok başarılı bir şekilde yürütülüyor" dedi.

Oyunu sadece 5 dakikada kullandığını belirten başka bir seçmen ise "Herhangi bir teknik sorunla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu'nda temsilcilerini seçmek için oyunu kullandığını aktaran başka bir seçmen de, "Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Oy verme işlemi gayet sorunsuz geçti" şeklinde konuştu.

Güvenlik gücü olduğunu belirten seçmen ise "Oylarımızı rahat ve sorunsuz bir şekilde kullandık, her şey çok iyi gidiyor. Yeni hükümetten beklentimiz, halka daha fazla hizmet sunmasıdır. Yeni parlamentoda daha fazla Kürt temsilcisi görmek istiyoruz" dedi.

Peşmerge güçlerinden olduğunu kaydeden bir subay, "Oy verme işlemi çok rahat ve kolay geçti, herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bağdat'ta haklarımızı güvence altına almak için tüm vatandaşları, polis ve peşmerge mensuplarını milli görevlerini yerine getirerek oy kullanmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Bir başka Peşmerge mensubu ise, "Çok şükür her şey çok iyi gidiyor. Seçimlere yoğun bir ilgi var ve görevliler işlerini aksatmadan yapıyorlar. Yeni hükümetin daha başarılı ve güçlü olmasını, ayrıca halkımızın tüm haklarını almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Irak'ta, 21 milyon 223 bin 319 kayıtlı seçmen oy kullanacak

Yaklaşık 46 milyonluk nüfusa sahip Irak'ta, 21 milyon 223 bin 319 kayıtlı seçmen, Salı günü yeni yasama döneminde kendilerini temsil edecek 329 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidecek. Ülke genelinde, binden fazla siyasi parti ve ittifakı kapsayan 37 seçim koalisyonu altında 7 bin 768 aday, milletvekili olmak için yarışıyor. - BAĞDAT