Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, Sincar mevzilerinin orduya devredildiğini açıkladı

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Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, Sincar dosyasının hükümetin ve güvenlik komutanlıklarının yetki ve sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, " Sincar Dağı'ndaki mevziler, Irak ordusu birliklerine ve silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarına devredildi" dedi.

Irak'ta Sincar bölgesindeki askeri kontrolün devrine ilişkin açıklamalar gündemdeki yerini korurken, Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Sabah Numan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı'nın federal hükümetin yürüttüğü mutabakatlara yönelik eleştirilerine cevap verdi. Sabah Numan yaptığı yazılı açıklamada, Sincar dosyasının hükümetin ve güvenlik komutanlıklarının yetki ve sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, " Sincar Dağı'ndaki mevziler, Irak ordusu birliklerine ve silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarına devredildi. Bu dosya, federal hükümetin ve federal güvenlik komutanlıklarının yetkisi ve sorumlulukları arasında yer alıyor" dedi.

Sincar'daki güvenlik düzenlemelerinin Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatları doğrultusunda sürdüğünü belirten Numan, uygulanan güvenlik tedbirlerinin sahada yürütülen askeri faaliyetler olduğunu ve tamamen hükümetin yetkisine tabi bulunduğunu ifade etti.

Yeniden imar ve göçzedelerin dönüşü gündemde

Federal hükümetin Sincar yerel yönetimiyle koordinasyon içinde yeniden imar, mağdur ailelerin tazmin edilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşünün hızlandırılması konularında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sabah Numan, göç kamplarında yaşayanların yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, Sincar'da halkın memnuniyetini ve onayını kazanacak, yerel halkı temsil edecek bir yönetimin yasal süreçler çerçevesinde seçilmesinin amaçlandığını kaydetti.

"Devletin otoritesinin sağlanması temel öncelik"

Irak hükümeti ve Silahlı Kuvvetlerin tüm güvenlik ve idari imkanlarını bölge halkının hizmetine sunduğunu belirten Sabah Numan, Irak ordusu ile diğer güvenlik birimlerinin bölgede tam kontrol sağlamasının, devlet otoritesi ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi açısından temel önem taşıdığını ifade etti.

Numan, Sincar Dağı'ndaki bölgelerin teslim alınmasının Irak'ın egemenliğinin bütün boyutlarıyla sağlanmasına katkı sunacağını vurgulayarak, silahın devlet kontrolüne alınması ve güvenlik unsurlarının düzenlenmesine ilişkin sorunların ulusal çıkarlar ve yürürlükteki yasalar doğrultusunda çözülmesine açık olduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı