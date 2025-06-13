Irak, İsrail'in Hava Saldırılarını BMGK'ya Şikayet Etti

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Irak yönetimi, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında Irak hava sahasını ihlal etmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulundu. Açıklamada, bu ihlalin Irak'ın egemenliğine yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulandı.

Irak yönetimi, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Irak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulundu.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'daki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında Irak'ın hava sahasının ihlal edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in bölgedeki askeri saldırılar için hava sahasını ihlal etmesi güçlü şekilde kınandığı ve ihlal gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir şikayet sunulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şikayet dilekçesinde İsrail'in bu eylemlerinin, Irak'ın egemenliğine açık bir saldırı olduğu, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı dahilinde özellikle devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerinin ciddi şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

Irak, Güvenlik Konseyi'nden bu ihlalleri önlemek amacıyla yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesini, İsrail'i caydırmak için yetkilerini kullanmasını ve Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının sağlanmasını talep etti. Irak hükümeti, bu taleplerin bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

İsrail sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran ile bazı askeri bölgelerine düzenlediği hava saldırısında en az 83 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Taher-Por, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Hava Savunma Komutanı Daoud Shihian ve İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi'nin bulunuyor. İngiliz haber ajansı Reuters da adı açıklanmayan iki kaynağına dayandırdığı haberinde 20 üst düzey komutanın İsrail saldırılarında öldürüldüğünü duyurmuştu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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