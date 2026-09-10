Irak’ın Türkiye’den satın aldığı hava savunma sistemleri yakında devreye girecek

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tuğgeneral Sabah el-Numan, Türkiye, Güney Kore ve ABD ile yaptığı anlaşmalar kapsamında satın aldığı gelişmiş hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaşmasının yakın olduğunu açıkladı.

Irak'ın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle yaptığı anlaşmalar kapsamında satın aldığı gelişmiş hava savunma sistemleri yakında devreye girecek. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tuğgeneral Sabah el-Numan, gelişmiş hava savunma sistemlerinin ülkesine ulaşmasının yakın olduğunu belirterek, "Hava savunmasını güçlendirmek ve Irak hava sahasını tam koruma altına almak, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'nın en yüksek öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Türkiye, Güney Kore ve ABD ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde tedarik edilen gelişmiş hava savunma sistemlerinin ülkemize ulaşması ve konuşlandırılması oldukça yakındır. Bu sistemlerin devreye girmesiyle birlikte Irak güvenlik güçlerinin hava sahasını koruma kapasitesi gözle görülür şekilde artacaktır" dedi.

Silahlı grupların silahsızlanma süreci

El-Numan, ülkede devam eden silahsızlanma sürecine de değinerek, bazı önemli silahlı grupların her türlü silahlarını devlete teslim ettiğini belirtti ve ülkede devlet dışında herhangi bir silahlı gücün bulunmasına karşı olduklarını vurguladı.

Silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi konusunda belirlenmiş bir süre bulunmadığını aktaran el-Numan, sürecin hükümet ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın vizyonu doğrultusunda sorunsuz şekilde ilerlediğini kaydetti. El-Numan, hükümetin söz konusu grupların Irak'ın güvenliğini koruma yönündeki yaklaşımına ve hedeflerine güvendiğini bildirdi. "Tek hedefimiz istikrarlı bir Irak ve silahların Irak güvenlik güçlerinin elinde olmasıdır" diyen el-Numan, silahların devlet kontrolünde toplanması konusunda ulusal hedefin açık olduğunu ifade etti.

Koalisyon güçlerinin çekilmesi

Uluslararası Koalisyon güçleri bünyesinde Irak'ta bulunan diğer yabancı güçlerin görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini hatırlatan el-Numan, bu güçlerin ülkeden çekilme sürecinin her geçen gün hızlandığını söyledi.

El-Numan, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı makamının, çekilme sürecinin güvenli ve hızlı şekilde tamamlanması amacıyla gerekli izin ve belgelerin düzenlenmesi de dahil olmak üzere tüm kolaylıkların sağlanması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Uluslararası Koalisyonun 2014 yılında kurulmasının ardından Irak güvenlik güçlerine destek konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirten el-Numan, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki silahlı varlığının sona erdirildiğini söyledi. El-Numan, örgütün bazı kalıntıları ve unsurları bulunmasına rağmen Irak güvenlik güçlerinin bunlarla mücadele etmek ve etkisiz hale getirmek için en üst düzeyde hazırlık ve teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı