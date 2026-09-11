Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında evine girmeye çalışan şüphelileri kovalarken silahla vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mehmet Köstekçi cinayetinin aydınlatıldığını ve olayla ilgili 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Olay, 8 Mart 2026 tarihinde Torbalı ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte komşu ziyaretinden dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametine girmeye çalışan kişi veya kişileri fark etti. Şüphelilerin peşinden giden Köstekçi, evinin hemen yanında bulunan zeytinlik alanda şahıslar tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ateşli Silahla Kasten Öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarda; bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri, HTS ve baz kayıtları mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda olaya karıştığı tespit edilen E.G., E.S.K., B.K., S.E., H.Ö., E.Ö., Y.E.Ö. ve M.Ö. isimli 8 şüpheli belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, bu silaha ait mermiler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

6 faili meçhul dosya aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının başarılı koordinasyonu sayesinde Mehmet Köstekçi cinayetinin de aralarında bulunduğu toplam 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı