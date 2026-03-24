Irak'ta Haşdi Şabi'ye ABD-İsrail saldırılarına karşılık verme yetkisi

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, ABD ile İsrail'in, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü mevzilerini hedef alan saldırıların artması üzerine Haşdi Şabi'ye ve güvenlik güçlerine saldırılara karşılık verme yetkisi verdi.

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Sudani başkanlığında düzenlenen toplantıda, bölgede yaşanan savaş ve askeri gelişmeler ile bunların Irak üzerindeki etkileri ele alındı. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamada, devletin anayasa gereği savaş ve barış kararının tek sahibi olduğu vurgulanarak, hiçbir kişi ya da grubun bu yetkiyi gasp etmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, Konsey'in Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırıları ve ülkelerin iç işlerine müdahale girişimlerini kınadığı belirtilerek, dengeli dış politika çerçevesinde bölgesel ve uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi ve ülkenin çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine saldırıya karşılık verme yetkisi

Toplantı sonucunda Konsey, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü ve güvenlik güçlerine saldırılara karşılık verme yetkisi tanıdı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin anayasa ve yasalar çerçevesinde görevlerini yerine getirdiği belirtildi. Bu çerçevede, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün de ulusal güvenlik sisteminin temel unsurlarından biri olduğu ve bu kapsamda, söz konusu yapıya bağlı unsurların da hukuk dışına çıkmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Konsey, Irak'ın egemenliğine yönelik ihlaller ve güvenlik kurumlarına ait hedeflere düzenlenen saldırılar karşısında, özellikle savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılara karşı "Meşru müdafaa hakkı" kapsamında gerekli karşılığın verilmesine karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı BM'ye şikayette bulunacak

Ayrıca, güvenlik kurumlarına, vatandaşların çıkarlarına ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılara karışan kişilerin tespit edilmesi, bağlı oldukları yapıların ortaya çıkarılması ve haklarında yasal işlem başlatılması kararlaştırıldı. Açıklamada, bu süreçte herhangi bir gecikmeden sorumlu olan yetkililerin de hesap vereceği vurgulandı.

Toplantıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın saldırılarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunması, saldırıların durdurulması ve kınanması çağrısı yapması kararı alındığı bildirildi.

ABD'li ve İranlı diplomatlar bakanlığa çağrılacak

Ayrıca ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joshua Harris ile İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Anbar vilayeti ve diğer bölgelerde Haşdi Şabi karargahları ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Peşmerge güçlerine yönelik saldırılar nedeniyle resmi protesto notası verilmesi karara bağlandı.

Irak Başbakanı Sudani, günün erken saatlerinde Anbar'da Haşdi Şabi'ye ait bir karargaha düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından olağanüstü toplantı talimatı vermişti. - BAĞDAT

