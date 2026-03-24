Irak'ta Haşdi Şabi'ye ABD-İsrail saldırılarına karşılık verme yetkisi

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, Haşdi Şabi örgütüne ve güvenlik güçlerine saldırılara karşılık verme yetkisi tanıdığını duyurdu. Toplantıda, Irak'ın egemenliğine yönelik ihlaller ve güvenlik kurumlarına yapılan saldırılara meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verilmesi kararlaştırıldı.

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, ABD ile İsrail'in, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü mevzilerini hedef alan saldırıların artması üzerine Haşdi Şabi'ye ve güvenlik güçlerine saldırılara karşılık verme yetkisi verdi.

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Sudani başkanlığında düzenlenen toplantıda, bölgede yaşanan savaş ve askeri gelişmeler ile bunların Irak üzerindeki etkileri ele alındı. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamada, devletin anayasa gereği savaş ve barış kararının tek sahibi olduğu vurgulanarak, hiçbir kişi ya da grubun bu yetkiyi gasp etmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, Konsey'in Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırıları ve ülkelerin iç işlerine müdahale girişimlerini kınadığı belirtilerek, dengeli dış politika çerçevesinde bölgesel ve uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi ve ülkenin çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine saldırıya karşılık verme yetkisi

Toplantı sonucunda Konsey, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü ve güvenlik güçlerine saldırılara karşılık verme yetkisi tanıdı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin anayasa ve yasalar çerçevesinde görevlerini yerine getirdiği belirtildi. Bu çerçevede, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün de ulusal güvenlik sisteminin temel unsurlarından biri olduğu ve bu kapsamda, söz konusu yapıya bağlı unsurların da hukuk dışına çıkmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Konsey, Irak'ın egemenliğine yönelik ihlaller ve güvenlik kurumlarına ait hedeflere düzenlenen saldırılar karşısında, özellikle savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılara karşı "Meşru müdafaa hakkı" kapsamında gerekli karşılığın verilmesine karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı BM'ye şikayette bulunacak

Ayrıca, güvenlik kurumlarına, vatandaşların çıkarlarına ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılara karışan kişilerin tespit edilmesi, bağlı oldukları yapıların ortaya çıkarılması ve haklarında yasal işlem başlatılması kararlaştırıldı. Açıklamada, bu süreçte herhangi bir gecikmeden sorumlu olan yetkililerin de hesap vereceği vurgulandı.

Toplantıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın saldırılarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunması, saldırıların durdurulması ve kınanması çağrısı yapması kararı alındığı bildirildi.

ABD'li ve İranlı diplomatlar bakanlığa çağrılacak

Ayrıca ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joshua Harris ile İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Anbar vilayeti ve diğer bölgelerde Haşdi Şabi karargahları ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Peşmerge güçlerine yönelik saldırılar nedeniyle resmi protesto notası verilmesi karara bağlandı.

Irak Başbakanı Sudani, günün erken saatlerinde Anbar'da Haşdi Şabi'ye ait bir karargaha düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından olağanüstü toplantı talimatı vermişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

Türkiye'nin komşusu da savaşa katılmak üzere! Tam yetki verdiler
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'a rest: İran savaşı felaket bir hata
Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım

Kritik maç öncesi olay yaratacak paylaşım
Barcelona'nın yıldızı Kounde'den Galatasaray için flaş sözler

''G.Saray'ın atmosferi fenaymış, kendinizi bile duyamıyormuşsunuz!''
Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi