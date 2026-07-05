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Irak'ta yolsuzluğa karşı mücadele: "İhbarcılara para ödülü verilecek"

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, yolsuzlukla mücadele kapsamında vatandaşları kamu mallarına ilişkin bilgi paylaşmaya davet etti ve ihbarlara maddi ödül verileceğini duyurdu.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, yolsuzlukla mücadele kapsamında yeni bir adım attı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, tüm Irak vatandaşlarını yolsuzluk suçlarından elde edilen kamu malları ve varlıklarına ilişkin bilgi paylaşmaya davet etti. Açıklamada, vatandaşlardan gelecek ihbarların kamuya ait kaynakların tespit edilmesi, geri alınması ve yeniden devlet hazinesine kazandırılmasına katkı sağlayacağı belirtilirken, bunun hem ulusal hem de ahlaki bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Başbakan Zeydi'nin talimatıyla, yürürlükteki yasal çerçeve kapsamında ihbarda bulunan kişilere maddi ödül verileceği bildirildi. Ödül miktarına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, yolsuzlukla mücadele kapsamında kullanılacak resmi ihbar platformunun internet adresinin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Irak hükümeti, son günlerde başlattığı geniş çaplı yolsuzluk operasyonları kapsamında onlarca siyasetçi ve üst düzey kamu görevlisini gözaltına almıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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