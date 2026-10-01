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Irak Başbakanı Zeydi, 1 Ekim 2026'yı silahların devlet denetimi için başlangıç saydı

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Irak Başbakanı Zeydi, 1 Ekim 2026'yı silahların devlet denetimi için başlangıç saydı
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Irak Başbakanı Zeydi, 1 Ekim 2026'nın tam egemenlik ve silahların devlet denetimine alınması sürecinde başlangıç olduğunu belirtti. Sürecin 30 Haziran 2027'yi geçmeyeceğini, yabancı silahlı grupların silahlarını bırakacağını ve hava savunma sistemi alınacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, 1 Ekim 2026'nın ülkenin tam egemenliğinin sağlanması ve devlet kontrolü dışındaki silahların devlet denetimine alınması sürecinde bir başlangıç olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Zeydi, hükümetin devlet kontrolü dışındaki silahlar konusunda anayasal yükümlülüklerini yerine getireceğini belirterek, açık bir yol haritası ve üzerinde mutabık kalınan takvim doğrultusunda hareket edileceğini kaydetti. Bu sürecin 30 Haziran 2027'yi geçmeyeceğini belirten Zeydi, savaş ve barış kararının anayasal makamlara ait olduğunu ve bunun dışında herhangi bir askeri faaliyete izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yabancı silahlı gruplar silahlarını bırakacak

Irak hükümetinin, ülke topraklarında bulunan yabancı bütün silahlı grupların silahlarını tamamen bırakmasını sağlayacağını belirten Zeydi, bunun ülkenin güvenliği ve istikrarının korunması ve sınırların kontrolünün sağlanması amacıyla yapılacağını ifade etti.

Irak toprakları komşu saldırı için kullanılmayacak

Zeydi, Irak toprakları ve hava sahasının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir saldırı için üs veya geçiş noktası olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Irak'ın da başka bir ülkenin topraklarının veya hava sahasının kendisine yönelik saldırılarda kullanılmasını kabul etmeyeceğini belirten Zeydi, bunun karşılıklı egemenlik, iyi komşuluk ve içişlerine müdahale etmeme ilkeleri çerçevesinde ele alınacağını kaydetti.

Hava savunma sistemi alınacak

Irak Başbakanı Zeydi, güvenlik kurumlarının desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı. Zeydi ayrıca Haşdi Şabi'nin güvenlik sistemi içindeki konumunun belirlenmesi için ilgili yasanın çıkarılacağını ve teşkilatın Silahlı Kuvvetler komutası altında güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırılacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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