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Irak Başbakanı: Erdoğan'ın Irak ziyareti geçici olmayacak

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine değinerek, ziyaretin geçici olmayacağını belirtti. Sudani ayrıca, Irak topraklarının Türkiye'ye yönelik saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Sudani, ABD ziyaretinin amacının Irak ile ABD arasında yeni bir sayfa açmak olduğunu da söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Atlantik Konseyi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine değinerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yapacağı ziyaret geçici bir ziyaret olmayacak" dedi. Sudani ayrıca, "Irak topraklarının Türkiye'ye yönelik saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 13 Nisan'da geldiği ABD'nin başkenti Washington D.C'de temaslarını sürdürüyor. Sudani temasları çerçevesinde Atlantik Konseyi'nde konuştu. Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından Oval Ofiste kabul edilen Sudani, Atlantik Konseyi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "ABD'ye ziyaretimin amacı, Irak ile ABD arasında yeni bir sayfa açmak" dedi.

"Erdoğan'ın ziyareti geçici bir ziyaret olmayacak"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değinen Sudani, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yapacağı ziyaret geçici bir ziyaret olmayacak. İlk defa, Irak ile Türkiye arasında meseleleri ertelemek yerine çözüme gitme konusunda gerçek bir istek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerimiz çok olumlu bir ortamda geçti"

Irak'ın ekonomik olarak canlandığını ifade eden Sudani, "ABD ziyaretimizde birçok önemli temaslarda bulunduk. Görüşmelerimiz çok olumlu bir ortamda geçti. ABD Hazine Bakanlığı ile yaptığımız toplantıda bazı Irak bankalarını etkileyen tedbirlerin gözden geçirilmesinin gerekliliğini belirttik" ifadelerini kullandı.

"Bu savaşı acilen durdurmalıyız"

Gazze'de yaşananlara değinen Sudani, Gazze'ye yönelik saldırıların bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek "Bu savaşı acilen durdurmalı, kan dökülmesini önlemeli ve yasalar tarafından onaylanmış bir Filistin devleti kurmalıyız" dedi. - ERBİL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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