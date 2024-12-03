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Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini belirtti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti." denildi.

Suriye'de muhalif grupların Beşar Esad rejimine karşı ilerleyişi devam ederken, Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, gidişatın kötüye gitmesini engellemek için Beşar Esad'ın siyasi sürece dahil olması gerektiğini belirtti.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE ÖNEM VERİYORUZ"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

"REJİM SİYASİ SÜRECE ANGAJE OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti."

Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a 'siyasi süreç' çağrısı

Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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