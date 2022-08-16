Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu arasındaki krizi çözmek için tüm siyasi tarafları yarın hükümet sarayında ulusal diyaloğa davet etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu arasındaki krizi çözmek için tüm siyasi tarafları yarın hükümet sarayında ulusal diyaloğa davet etti.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr ile Koordinasyon Grubu arasındaki kriz devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güveni ve istikrarı uğrunda tüm siyasi tarafları yarın hükümet sarayına davet ettiği aktarılarak, el-Kazımi'nin ciddi ve ulusal diyalog yapılmasını istediği kaydedildi. Tüm ulusal tarafları gerilimi düşürmeye çağıran el-Kazımi, "Irak hepimizin boynunda bir emanettir. Ülkenin çıkarı için herkes diyalogu üstün tutarak fitne ve anlaşmazlıklar çıkarmaya çalışanlara fırsat vermemeli" dedi. Devlet kurumları ve güvenlik güçlerinin ülkedeki çekişmede taraf tutmadığını dile getiren el-Kazımi, ülkedeki medya organlarını ulusal birliğin sağlanması için üzerine düşen rolleri yerine getirmeye çağırdı.

Mukteda Sadr, ulusal diyaloğa katılmayacağı iddia edildi

Irak basınında yer alan haberlerde, Mukteda Sadr'ın el-Kazımi'nin ulusal diyalog toplantısına katılmak istemediği iddia edildi. Başbakan el-Kazımi'nin, Sadr'ı ulusal diyalog toplantısına katılmak için ikna etmeye çalıştığını belirtilerek, Sadr'ın ise Koordinasyon Grubu ile görüşmeyi reddettiğini aktarıldı.

Sadr Grubu ve Koordinasyon Grubu'nun karşılıklı protestoları sürüyor

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz'da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu ise, Irak meclis binasında oturma eylemi düzenleyen Sadr Grubu'na karşı başlattıkları "Halk devleti koruyor" protestoları çerçevesinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlattıklarını duyurmuştu. - BAĞDAT