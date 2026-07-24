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Irak'tan NYT haberine yalanlama

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Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Ali Zeydi’nin İran’a ABD’nin ateşkes teklifini ilettiği yönünde çıkan haberin "tamamen asılsız" olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Ali Zeydi'nin İran'a ABD'nin ateşkes teklifini ilettiği yönünde çıkan haberin "tamamen asılsız" olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanlık Ofisinden The New York Times (NYT) gazetesinin Başbakan Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a ilettiği yönündeki haberine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başbakanlık Medya Ofisi, haberdeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeklikle hiçbir ilişkisi bulunmadığını teyit ermektedir. Başbakanlık Medya Ofisi, tüm medya kuruluşlarını doğruluk ilkesine bağlı kalmaya, resmi kaynaklara dayanmaya ve doğrulanmamış bilgilere veya isimsiz kaynaklara atfedilen bilgilere yer vermemeye davet etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NYT haberi

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dün İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğunu belirtmişti. İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarılmıştı.

Irak Başbakanı Zeydi İran'da temaslarda bulunmuştu

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere önceki gün İran'a giden Irak Başbakanı Ali Zeydi, Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşmüştü. Görüşmelerde çeşitli alanlarda iş birliğini içeren anlaşma ve mutabakat zaptları imzalanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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