Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama var

İletişim Bakanı Fahrettin Altun'un Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastın ardından paylaştığı taziye mesajlarının sansürlendiğini ifade etmesinin ardından BTK, milyarlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmişti.

"BİZ DE BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

Popüler platform 1 haftadır kapalı durumda bulunurken, ne zaman açılacağı ise büyük merak konusu. Bugün konuyla ilgili soru yöneltilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

META YETKİLİLERİYLE TOPLANTI

Instagram'a erişim engeli devam ederken, Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla META yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirilmişti.. Saat 13.00'te başlayan toplantı 19.00'da sona ermişti. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katılmıştı.

META'DAN "ALGORİTMA" SAVUNMASI

Görüşmede, Türkiye'nin katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklere yönelik talepleri bir kez daha dile getirilmişti. Özellikle, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajlarının algoritmalar tarafından engellendiği gerekçesiyle META'ya eleştiriler yöneltilmişti. META ise, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve bu çerçevede algoritmaların devreye girdiğini savunmuştu.

HASSAS İÇERİK LİSTESİ SUNULDU

Görüşmede, Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ'ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini söylemişti. Bu taleplerin ardından, META'nın PKK konusunda yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Türkiye'nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi de şirkete sunulmuştu.