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İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki...
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "müşteki" olarak ifade veren Fuat Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

"MÜŞTEKİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla savcılığa ifade veren Keleşoğlu Holding Eston Yapı AŞ'nin ortaklarından iş insanı Fuat Keleş, 2015'te Beylikdüzü'nde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) konut projesi devraldıklarını, projenin çok fazla parsel yapısı olan büyük proje olduğunu anlattı. TMSF'den Eston Yapı AŞ'yi satın aldıklarında 2 parselin inşaat ruhsatının bulunduğunu kaydeden Keleş, kendilerinin de bu parsellerde inşaatlarına devam ettiklerini aktardı.

"EKREM İMAMOĞLU BABAMI ARAYIP DEDİ Kİ..."

Keleş, daha sonraki parsellerde ruhsatlarını almak için mimari ve diğer projeleri hazırlayarak, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilgili birime teslim ettiklerini belirterek, şunları anlattı: "Bu dönemde babam Mustafa Keleş'in diğer şirketi olan Arke İnşaat ile babamın başka projelerindeki ortaklarından Kameroğlu İnşaat ile ticari bir anlaşmazlıkla ilgili davası vardı. Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu babamı arayarak 'Bu davadan feragat et.' diye emrivaki haber verdi. Babam bahsi geçen davadan feragat etmedi. Bu olayın sonrasında belediyedeki ruhsatımızı imzalamıyordu. İlerleyen zamanda 'Ben nasıl inşaat ruhsatı alacağım.' diye düşünürken ofisime daha önce tanımadığım Fatih Keleş isimli birisi geldi. Benimle görüştü, 'Ben senin ruhsat işini çözerim. Bununla ilgili benim ofisimde görüşelim.' dedi."

"1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER" İDDİASI

Keleş, ilerleyen zamanda bu kişiyle söz konusu yerde buluştuklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Senin ruhsat işini çözmem için bana 1 milyon dolar getirmen lazım.' dedi. Ben de şahsına senet hazırlayıp 3 eşit parça olarak teslim ettim. İlerleyen günlerde yine bu ofise giderek, paraları teslim ederek senetleri alarak imha ettim. Ben bu ödemeyi 3 seferde farklı zamanlarda Fatih Keleş'in ofisinde bizzat kendisine teslim ederek yapmak zorunda kaldım. Bunun dışında şahsım veya şirketim imar planlarının bize verdiği yetki dışında 1 metrekare bile fazladan inşaat yapmadı. Bu parayı hakkım olan ve mevzuata uygun hazırlanmış talepli dosyadan ruhsat alabilmek için vermek zorunda kaldım. Ruhsat alamasaydım tüm ticari faaliyetim sekteye uğrayacaktı. Bu şahıs bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktifle '1 milyon dolardan 1 kuruş bile aşağı olmaz.' diyerek beni korkuttu."

Söz konusu olayla ilgili mağdur ve şikayetçi olduğunu beyan eden Keleş, Beylikdüzü Belediyesinden aldığı yapı ruhsatını soruşturma dosyasına eklenmesi için savcılığa teslim ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Vay be. İmamoğlu sen neymişsin.Daha neler çıkacak bakalım.

Yorum Beğen128
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Haber YorumlarıMGk:

Ğele bir sor niye yaptım:)) İmamoğlu gibi hırsızı bile savunacak kadar Allah kimseyi düşürmesin

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Haber YorumlarıRasim Yilmaz:

Adamlara bak sen utanmadan birde çıkıp meydanlarda yolsuzluga son verecegiz, rüşveti bitirecegiz yok bilmem şeffaf belediyecilik nârâlari atan tipler ömür boyu hapis verin de millet ile dalga gecmeyi öğrensinler...

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

daha neler neler, peşinde koştuğunuz bu adam bir de cumhurbaşkanı olacak öyle mi? o zaman vay bu ülkenin haline.

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Her şey çok güzel olacak derken varmış bir bildiği hırsızın...

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Bu Namert‘ler neden bugune sustular ? imamoglu iktidardaydida içeri girmesinimi beklediler ? bunlar birinin piyonlari !!!!

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):

Birazda Turgut Altınok un altini kazisaniz heralde turkiye kalkinir

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Haber Yorumlarıgirilmez:

yemiş te yemiş

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Rüşveti alan ile verenin soyadı aynı akraba olmasınlar kaldiki Rüşveti verende suçludur o anda savcılığa niye gitmedin sebep nedir

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu konuşmaların bir yerlerde zaten kayıtları vardır ki. En azından operatörler üzerinden tespit edilebilir. O zaman tam paket hizmeti sağlanır işte. Sıkıntı yok. Her şey çok güzel oluyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme5
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