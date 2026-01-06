İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı hakkında, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah ve askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edecek" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika