İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı hakkında, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak...

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanında bulunarak, ateşkes sonrasında askeri merkezler kurulacağını ve silah ile askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edileceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı hakkında, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah ve askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edecek" dedi. - PARİS

