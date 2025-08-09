İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Barış Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Barış Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Ukrayna güvenlik yetkililerinin katılımıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanması için bir toplantı düzenledi. Toplantıda İngiltere'nin Ukrayna'ya desteği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanmasına ilişkin, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın yanı sıra Ukrayna ve Avrupa'dan üst düzey güvenlik yetkililerinin de katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere'nin Kent bölgesindeki Dışişleri Bakanlığı resmi konutu Chevening House'ta ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Avrupa'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına ilişkin başlıklara odaklanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, toplantıya ilişkin açıklamasında, "İngiltere'nin Ukrayna'ya desteği sarsılmazdır. Adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Starmer, Zelenskiy ile görüşmüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da bugün daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede, Lammy'nin ev sahipliğindeki görüşmenin barışa yönelik ilerlemeyi değerlendirmek için "hayati bir forum" olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söylemişti. Zelenskiy ise Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya'ya hiçbir toprak tavizi verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Trump, Putin ile yüz yüze görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın geleceğini görüşmek üzere 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek. Trump, savaşı sona erdirmek için muhtemel bir anlaşmaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da yararına olacak şekilde bazı toprak değişimleri olacak" demişti. - LONDRA

