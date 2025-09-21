İngiltere, Rusya'nın Hava Sahası İhlalinin Ardından NATO Operasyonuna Katıldı

İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait 2 Typhoon tipi savaş uçağının NATO'nun "Doğu Gözcüsü" kapsamında Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait savaş uçaklarının NATO'nun "Doğu Gözcüsü" operasyonu kapsamında Polonya üzerinde ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, "Görev, Rusya'nın Polonya'nın egemen hava sahasına pervasız ve tehlikeli bir şekilde ihlal etmesinin ardından gerçekleştirildi. Bu olay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik işgalinin başladığı tarihten bu yana NATO hava sahasına yönelik en ciddi ihlal olarak değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı. Hükümet, RAF'a ait 2 Typhoon tipi savaş uçağının gece Polonya semalarında devriye uçuşu gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin doğusundaki bir askeri üsten havalandığını açıkladı. Savaş uçaklarının Rusya'dan gelebilecek insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere hava tehditlerini caydırmak ve savunma sağlamak üzere havalandığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, uçakların bu sabah güvenli bir şekilde İngiltere'ye geri döndüğünü açıkladı.

"İngiltere çevik şekilde teyakkuzda kalmaya devam ediyor"

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Harv Smyth, İngiliz savaş uçaklarının NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerle birlikte görev aldığını söyleyerek, "Çevik, entegre ve uzun mesafelerde hava gücünü yansıtacak şekilde teyakkuzda kalmaya devam ediyoruz" dedi.

İngiliz Bakan Healey, Rusya'nın son hava sahası ihlalini kınadı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 19 Eylül tarihinde Estonya hava sahası üzerinde gerçekleştirdiği hava sahası ihlalini de kınadı. Healey açıklamasında, "Rusya'nın bu pervasız ve tehlikeli faaliyeti, NATO hava sahasının son günlerde üçüncü ihlali oluyor" ifadelerini kullandı. Healey ayrıca geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, Polonya üzerinde gerçekleştirilecek uçuşları duyurmuş, "Misyon açık bir mesaj taşıyor, NATO hava sahası savunulacak" demişti.

Estonya hava sahasının ihlali

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshakna 19 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait 3 adet MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. Bakan Tshakna, Rus uçaklarının bölgede 12 dakika boyunca izinsiz uçtuğunu bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu suçlamalar reddedilmişti. Açıklamada, uçakların uluslararası sular üzerinde uçtuğu belirtilmişti.

"Doğu Gözcüsü" operasyonu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 9 Eylül'ün 10 Eylül'e bağlandığı gece Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından 12 Eylül tarihinde NATO'nun ABD'li General Alexus Grynkewich ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı ortak basın açıklamasında, "NATO olarak topraklarımızı korumaktaki kararlılık ve kabiliyetimizi açık şekilde ortaya koymalıyız. Doğu Gözcüsü operasyonu da tam olarak bunu hedefliyor. Bu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya'nın yanı sıra çeşitli müttefiklerden unsurlar içerecek" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA