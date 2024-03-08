İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardım koridoru aylar sürebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için planlanan deniz koridorunun bütünüyle başlamasının aylar süreceğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın birçok ülkesi bölgeye insani yardım ulaştırmak için yeni yollar arıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını duyurmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron açıklama yaptı. Cameron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için planlanan deniz koridorunun bütünüyle başlamasının aylar süreceğini söyledi. ABD öncülüğündeki planı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Cameron, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail limanı Aşdod'a derhal yardım girmesine izin verilmesi çağrısında bulunarak, "Gemiler bugün Kıbrıs'tan Aşdod'a yardım götürebilir" dedi. Güney Kıbrıs'a götürülecek yardımın ön incelemesinde İngiltere'nin rol oynayacağını kaydeden Cameron, "Gerekirse yardımın sağlanması ve ulaştırılmasında da rol oynayabiliriz" şeklinde konuştu. - LONDRA