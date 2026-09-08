İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticaretin yasaklanacağını duyurdu. Miliband, İngiliz hükümetinin Batı Şeria’nın bazı bölgelerinde "etnik temizlik" yapıldığını kabul ettiğini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticaretin yasaklanacağını duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticaretin yasaklanacağını duyurdu. Miliband, İngiliz hükümetinin Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde "etnik temizlik" yapıldığını kabul ettiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı