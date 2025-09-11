İngiltere Büyükelçisi Peter Mandelson, Jeffrey Epstein İlişkisi Nedeniyle Görevden Alındı

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmaktan tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakınlığının ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.

Epstein Dosyaları, dünya siyasetini etkilemeye devam ediyor. İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kuran milyarder Jeffrey Epstein ile yakın olduğuna ilişkin e-postaların ortaya çıkmasının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın talimatıyla görevden alındı. İngiltere Dışişleri Bakanı Stephen Doughty, Avam Kamarasında milletvekillerinin sorusuna yanıt olarak Mandelson'ın görevden alındığını ifade etti.

"Mandelson'ın Epstein'ın ilk mahkumiyetinin haksız olduğu ve karar itiraz edilmesi gerektiği yönündeki önerisi yeni bir bilgi"

Konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Peter Mandelson'ın yazdığı e-postalarda yer alan ek bilgiler ışığında Başbakan (Keir Starmer), Dışişleri Bakanı'ndan onu büyükelçilik görevinden almasını istedi. E-postalar, Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein ile olan ilişkisinin derinliği ve kapsamının, atandığı sırada bilinenlerden önemli ölçüde farklı olduğunu gösteriyor. Özellikle Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein'ın ilk mahkumiyetinin haksız olduğu ve karara itiraz edilmesi gerektiği yönündeki önerisi yeni bir bilgidir. Bu durum ışığında ve Epstein mağdurları göz önünde bulundurularak kendisi (Peter Mandelson), derhal büyükelçi görevinden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'yi sarsan "Epstein" krizi

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, ABD'li milletvekillerinin pazartesi günü Epstein'ın 2003'teki 50. doğum günü için derlenen "doğum günü kitabını" yayınlamasının ardından Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle baskı altındaydı. Kitapta, Büyükelçi Peter Mandelson, Epstein'ı "en iyi dostum" şeklinde tanımladığı ortaya çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein ile yakınlığının ortaya çıkmasına rağmen Mandelson'ı güçlü bir şekilde savunmuş ve parlamentoya Mandelson'a "tam güven duyduğunu" ifade etmişti. Saatler sonra Bloomberg'in Mandelson ile Epstein arasındaki bazı e-postaları yayınlamıştı. E-postalarda Mandelson'ın Epstein'e destek verdiği ve Epstein'in 2008'de ABD'nin Florida eyaletinde yargılandığı fuhuş davasını "siyasi bağlantılarıyla görüşmeyi teklif ettiği" yönündeki ifadeleri yer almıştı. Epstein, yapılan anlaşmanın ardından iki fuhuş suçlamasını kabul etmiş, 13 ay hapis yatmıştı. Ancak Bloomberg'in ulaştığı e-postalar, Mandelson'ın söz konusu hapis cezasından sonra da Epstein'i desteklemeye devam ettiği ortaya koydu. Mandelson'ın e-postalarda, Epstein'e erken tahliye için mücadele etmesini tavsiye ederek, "Sana büyük saygı duyuyorum ve olanlara karşı umutsuz ve öfkeliyim. Hala bunu anlamakta zorlanıyorum. Böyle bir şey İngiltere'de olamazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Epstein davası

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. - LONDRA