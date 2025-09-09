İngiltere Başbakanı Starmer'dan İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırısına Kınama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, " Katar'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginliğe yol açabilecek İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını kınıyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine yönelik düzenlediği hava saldırısını kınadı. Starmer, "Katar'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginliğe yol açabilecek İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını kınıyorum. Öncelikli olarak acil ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze'ye yardımlar büyük ölçüde artırılmalıdır. Uzun süreli barış için tek çözüm budur" dedi. - LONDRA