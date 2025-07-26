İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze Açıklaması: Çocuklara Yardımın Engellenmesi Asla Haklı Gösterilemez

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Britanya halkının Gazze'de olan bitenlerden tiksindiğini vurgulayarak, "Çocuklara ve bebeklere yardım ulaştırılmasının engellenmesi asla haklı gösterilemez" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada Gazze'den aralıksız olarak dehşet verici görüntüler geldiğini ve Britanya halkının olan bitenlerden tiksinmiş durumda olduğunu söyledi.

Gazze'deki açlık ve çaresizliği gözler önüne seren görüntülerin dehşet verici olduğunu vurgulayan Starmer, "Çocuklara ve bebeklere yardım ulaştırılmasının engellenmesi asla haklı gösterilemez. Tıpkı rehinelerin halen tutulmasının asla haklı gösterilemeyeceği gibi. Yüzlerce sivil, yardım almaya çalışırken öldürüldü. Çocuklar su almaya çalışırken hayatını kaybetti. Bu insani felaket artık sona ermeli" dedi.

Kritik tıbbi yardıma muhtaç çocuklar İngiltere'de tedavi edilecek

İngiltere'nin Gazze'ye milyonlarca sterlinlik yardım gönderdiğini ve bu yıl için ilave olarak 40 milyon sterlin daha açıkladıklarını ifade eden Starmer, "Ancak bu yardımlar içeri giremiyor. Bu nedenle çalışmalarımızı artırıyoruz. Gazze'den kritik tıbbi yardıma ihtiyacı olan çocukların tahliyesi ve İngiltere'de özel tedavi görmeleri sürecini hızlandırıyoruz. İsrail'in ülkelerin Gazze'ye havadan yardım indirmelerine izin vereceğine dair duyurusu çok geç kaldı. Fakat bu yolla yardım ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mevcut durumda Ürdünlü yetkililerle, Britanya yardımının uçaklara yüklenip Gazze'ye ulaştırılması için acil çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Bölgede barış için çalışma yürüttüklerini ve takip edecekleri yolun savaşta acı çekenlerin hayatında fark oluşturacak pratik çözümlere odaklanacağını vurgulayan Starmer, "Bu yol haritası, acilen ihtiyaç duyulan ateşkesi, kalıcı bir barışa dönüştürecek somut adımları ortaya koyacak. Bir Filistin devletinin tanınması, bu adımlardan biri olmalı. Bu konuda hiç tereddütüm yok. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözümle ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenlikle sonuçlanacak daha geniş bir planın parçası olmalı" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya destek için oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'nda başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden İngiliz siyasetçi, "Orta Doğu'da da aynısı olmalı. Şimdi ve uzun vadede acıların son bulması için yeni bir uluslararası koalisyon oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA