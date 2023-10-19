İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'e Destek İçin Tel Aviv'e Gitti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'e destek vermek ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere Tel Aviv'e gitti. Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, resmi temaslarda bulunmak ve İsrail'e 'destek' için Tel Aviv'e gitti.

İngiltere Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başbakan, ülkedeki ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere İsrail'e gitti. Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır. Masum insanların hayatını kaybetmesini önlemek için her türlü çaba sarf edilmelidir" denildi.

Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Kederli bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman" dedi.