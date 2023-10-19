İngiltere Başbakanı İsrail'i ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere İsrail'e seyahat edecek. Sunak'ın Orta Doğu ziyareti sırasında bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu sabah saatlerinde İsrail'i ziyaret edecek.

Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.

İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Sunak’ın “Hamas’ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği” ifade edildi.

Sunak, seyahatiyle ilgili olarak “Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas’ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de ilerleyen günlerde Mısır, Türkiye ve Katar’ı ziyaret edecek. Cleverly görüşmelerinde İsrail ve Gazze’deki barışçıl çözümler için görüşmeler sürdürecek.

Dışişleri Bakanı ayrıca Gazze’ye yönelik insani yardımın sağlanması ve Hamas tarafından rehin tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılması için de girişimlerde bulunacak.

Sunak’ın bölge ziyaretleri, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e gitmesinin hemen ardından gerçekleşecek.

Öte yandan Sunak’ın İsrail ziyareti öncesinde yüzlerce kişi Londra’daki Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Street’te Gazze’de yaşanan hastane saldırısını protesto etti.

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırılarda 1400 kişi; ardından da İsrail’in Gazze’ye yönelik misillemele hava saldırılarında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hamas saldırısının ardından grup tarafından tutulan esirlerin iadesini talep eden İsrail, Gazze’ye akaryakıt, su, gıda ve tıbbi destek tedariiğni durdurdu.

Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden birine sahip Gazze’nin içerisinde yarım milyondan fazla insan yerinden oldu.

ABD Başkanı Biden, insani yardımın Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığını söyledi. Ancak İsrail, Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılmadıkça kendi topraklarından hiçbir yardımın geçmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Hamas’ın İsrail saldırılarında en az yedi İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.

İngiliz hükümeti, dokuz İngiliz vatandaşının da hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.