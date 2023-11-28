İngiltere Başbakanı Görüşmeyi İptal Etti, Yunanistan Başbakanı Tepki Gösterdi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Duruma tepki gösteren Miçotakis, 'Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inananlar, yüzleşmekten asla korkmaz' dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Duruma tepki gösteren Miçotakis, "Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inananlar, yüzleşmekten asla korkmaz" dedi.

İngiltere ile Yunanistan arasında Atina Akropolü'nün bir parçası olan ve günümüzde Londra'daki British Museum'da sergilenen eski Yunan mermer heykelleri nedeniyle kriz çıktı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Londra'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği görüşmeyi son anda iptal ettiği belirtildi. Miçotakis dün akşam yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın planlanan toplantımızı saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı ifade ediyorum. Yunanistan ve İngiltere uzun süredir devam eden dostluk bağlarını paylaşıyor ve ikili ilişkilerimizin kapsamı oldukça geniştir. Yunanistan'ın Parthenon heykelleri konusundaki tutumu iyi biliniyor. İngiliz mevkidaşımla bu konuyu tartışmanın yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki durumlar, iklim krizi ve göç gibi önemli küresel zorlukları da ele almayı bekliyordum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inananlar, yüzleşmekten asla korkmaz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin iptal edildiğini doğrulayan İngiliz hükümeti, Miçotakis'e Sunak yerine Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme teklifinde bulundu. Ancak Miçotakis teklifi geri çevirdi.

Miçotakis'in heykel açıklaması Sunak'ı rahatsız etti

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, pazar günü İngiliz medyasına verdiği röportajda, 'Elgin Mermerleri' olarak da bilinen Parthenon heykellerinin Atina'ya iade edilmesine ilişkin görüşmelerin yeterince hızlı ilerlemediğini ifade etmişti. Miçotakis, eserlerin bir kısmının Londra'da, geri kalanının ise Atina'da olmasının "Mona Lisa'yı ikiye bölmek" gibi olacağını, mermerlerin Atina'ya iade edilmesi gerektiğini söylemişti. İngiltere medyası ise Miçotakis'in söz konusu açıklamalarının Sunak'ı rahatsız ettiğini aktardı.

Dün muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüşme gerçekleştiren Miçotakis'in bugün ülkesine dönmesi bekleniyor.

Elgin Mermerleri

Atina Akropolü'nün bir parçası olan Elgin Mermerleri, şu anda Londra'daki British Museum'da bulunuyor. Yunanistan hükümeti, İngiliz diplomat Lord Elgin'in 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda büyükelçi olduğu dönemde Parthenon Tapınağı'ndan çıkardığı, 1816 yılında ise İngiliz hükümeti tarafından satın alınarak British Museum'a yerleştirilen 2 bin 500 yıllık mermerlerin ülkeye iade edilmesini istiyor. - LONDRA